Argelia logró una hazaña histórica al vencer a Costa de Marfil (2-1), la noche de ayer sábado, en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones Femenina disputada en Marruecos, clasificándose así a las semifinales y sellando al mismo tiempo su boleto de clasificación al Mundial 2027 en Brasil.

Las jugadoras del entrenador Farid Benstiti, exdirector técnico del Paris Saint-Germain y del Olympique de Lyon, ofrecieron un partido sólido ante Costa de Marfil.

Inès Konan adelantó a la selección marfileña en el minuto 30, antes de que la tarea de su equipo se complicara con la expulsión de la jugadora Safy Ouédraogo.

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Argelia le dio la vuelta al partido en la segunda parte, donde Inès Khiri logró el empate antes de cumplirse la hora de juego, y luego Amira Ould Braham añadió el gol de la victoria apenas cinco minutos después, aprovechando un error de la portera Aramata Diakité.





Con esta victoria, Argelia superó los cuartos de final por primera vez en la historia de sus participaciones en el torneo africano femenino, y aseguró además su clasificación por primera vez al Mundial Femenino. En semifinales se enfrentará al ganador del partido entre Malaui y Ghana, previsto para hoy domingo.

Alcanzar las semifinales de la Copa Africana de Naciones Femenina otorga un boleto de clasificación directa al Mundial, previsto en Brasil durante el periodo del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

Marruecos sella también su boleto

Argelia no fue la única que aseguró su clasificación al Mundial el mismo día, ya que la selección marroquí también venció a Sudáfrica (2-1) en cuartos de final, sellando igualmente su lugar en el Mundial Femenino.

La selección marroquí marcó su primer gol a través de Sakina Ouzraoui Diki, en el minuto 31, antes de que Hanane Ait El Haj ampliara la ventaja de las locales con el segundo gol, de penalti en el minuto 51.

Thembi Kgatlana recortó distancias al anotar el único gol de Sudáfrica en el minuto 67.

Con este resultado, la selección marroquí participará en el Mundial por segunda vez consecutiva, tras haber logrado su primera aparición histórica en la edición de 2023, que se disputó en Australia y Nueva Zelanda, y en la que alcanzó los octavos de final antes de caer ante Francia por (4-0).



