En vídeo: conmovedora aparición del jugador, en silla de ruedas, que sufrió la lesión más grave del Mundial 2026

Antes del Canadá-Suiza de la tercera jornada del Mundial 2026, Ismael Koné apareció por primera vez tras romperse la tibia y peroné ante Qatar.

El centrocampista se rompió los huesos de la pierna en el 6-0 ante Catar, tras una dura entrada de Asim Madibo, que vio la roja directa.

Antes del último partido de Canadá en la fase de grupos, Koné apareció en silla de ruedas en el estadio BC Place de Vancouver. Recorrió el campo entre los aplausos de la afición, que se puso en pie para saludarlo, según el diario británico Mirror.

El veterano astro alemán Thomas Müller, comentarista del partido, se acercó para estrecharle la mano y expresarle su apoyo.

Después, Müller publicó en sus redes: «¡Qué magnífica acogida por parte de la afición al jugador lesionado Ismael Koné! Te deseamos una pronta recuperación».

La cirugía fue un éxito, pero el Mundial terminó antes de tiempo para él.

La Federación Canadiense de Fútbol confirmó la semana pasada que Koné fue operado con éxito de la fractura y que se perderá el resto del Mundial.

La federación informó: «Ismael Koné fue operado con éxito de una fractura en la pierna. Se recuperará totalmente, pero se perderá el resto del Mundial 2026».

Su club, el Sassuolo italiano, confirmó el éxito de la intervención.

El club informó: «La intervención en la pierna izquierda fue un éxito. En los próximos días iniciará la rehabilitación».

El seleccionador canadiense relató los duros momentos tras la lesión.

El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, relató su visita al jugador en el hospital.

«Cuando llegamos, ya le habían dado sedantes y se preparaba para entrar al quirófano», relató.

Añadió: «A pesar de ello, tenía muy buen ánimo y repetía que se pondría bien».

La intervención duró unos 90 minutos y la realizaron tres cirujanos; los médicos vieron la lesión en directo y actuaron de inmediato.

Concluyó: «Al hablar con ellos, sentí que estaba en buenas manos y nos confirmaron que la operación había salido de maravilla».

La selección canadiense, líder del Grupo B con cuatro puntos, afronta su duelo contra Suiza con la alegría de los resultados empañada por la baja de uno de sus jugadores más destacados hasta el final del torneo.