En una noche emocionante en el estadio del Al Mokawloon Al Arab, el Al Ahly no logró la victoria y tuvo que conformarse con un difícil empate por 1-1 ante el Al Mokawloon Al Arab, dentro de las competiciones de la Liga Premier de Egipto.

El Al Mokawloon sorprendió a todos y se adelantó gracias a su estrella Islam Gaber en el minuto 38, antes de que Ahmed Sayed "Zizo" arrebatara el gol del empate para el Al Ahly (57), en un partido que vio anulado un segundo tanto del conjunto rojo y una grave lesión.

Una primera parte de fuego: el Al Mokawloon golpea al Al Ahly con el gol de Gaber

El partido comenzó con una presión esperada del Al Ahly, y los primeros intentos llegaron con un disparo de Sofiane Bendebka desde fuera del área que pasó lejos de la portería, y un centro peligroso de Zizo mediante un córner que despejó la defensa del Al Mokawloon.

Y pese al dominio del Al Ahly, faltó el peligro real, ya que ninguno de los dos equipos disparó entre los tres palos hasta el minuto 20, antes de que Amr El Gazzar salvara al Al Ahly de una de las ocasiones más peligrosas tras un mano a mano completo del delantero del Al Mokawloon.

El árbitro señaló un penalti a favor del Al Mokawloon Al Arab tras una zancadilla de Omar Kamal Abdelwahed, que Islam Gaber transformó con éxito en el primer gol en la portería del Al Ahly en el minuto 38.

La primera parte terminó con una sorprendente ventaja del Al Mokawloon con un gol a cero, después de que Amr El Gazzar desperdiciara la ocasión del empate con un cabezazo que pasó junto a la portería en el tiempo de descuento.

Una segunda parte de locura: el regreso del Al Ahly y una alegría que no se completó

Con el inicio de la segunda parte, Amr El Gazzar sufrió una grave lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego en el minuto 49, mientras el Al Ahly intentaba intensificar su ataque.

Moncef Bakkar estuvo a punto de marcar la diferencia después de intentar pasar un balón a Achraf Bencharki dentro del área, pero fue demasiado fuerte, antes de que el propio Bencharki regateara a los jugadores del Al Mokawloon y consiguiera un penalti tras una violenta entrada de Khaled Abdelfattah en el minuto 55.

Zizo transformó la superioridad en el gol del empate para el Al Ahly en la portería del Al Mokawloon en el minuto 57, devolviendo el partido al punto de partida.

Y en el minuto 58, Imam Ashour reapareció por primera vez en 112 días, ya que el jugador había disputado su último partido con el conjunto rojo ante el Al Masry en la clausura de las competiciones de la Liga Premier de Egipto de la temporada 2025/2026.

El partido se encendió en el minuto 62 cuando Moncef Bakkar marcó el segundo gol del Al Ahly en la portería del Al Mokawloon, pero el árbitro decidió anular el tanto por fuera de juego, con lo que el Al Mokawloon se aferró al valioso empate hasta el final.

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Tras el gol del empate, una relativa calma se apoderó del desarrollo del encuentro, con intentos mutuos de ambos equipos por arrebatar el gol de la ventaja, antes de que el peligro real llegara en el minuto 88 con un magnífico disparo del reaparecido Imam Ashour, que pasó por encima de la portería del Al Mokawloon Al Arab por pocos centímetros, desperdiciando la ocasión de sentenciar el partido.