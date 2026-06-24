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USA WC26 SOCCER D3 BOSNIA HERZEGOVINA VS QATARAFP
Loai Mohamed

Traducido por

En vídeo: con dos autogoles, Catar entra en una lista negativa del Mundial

Bosnia and Herzegovina vs Catar
Bosnia and Herzegovina
Catar
World Cup
Bosnia y Herzegovina
Catar
EE. UU.

Al-Manaei y Al-Breik clasifican a Qatar para el Mundial

La selección de Catar prolongó su mala racha en el Mundial 2026 al marcar otro gol en propia puerta, esta vez ante Bosnia y Herzegovina en la tercera jornada.

Tras el autogol de Mohamed Al-Mannai en la derrota 6-0 ante Canadá, Sultan Al-Brik repitió la acción en la tercera jornada contra Bosnia y Herzegovina.

En el 34’, un centro bosnio golpeó a Al-Breik y superó al portero.

Según «Stats Foot», es la tercera selección en lograrlo en una misma edición tras Bulgaria en 1966 y Rusia en 2018.

Además, según la cuenta «Mister Chip», es la cuarta selección que encaja un autogol en dos partidos seguidos dentro de una misma Copa o en dos ediciones consecutivas.

La lista histórica de este récord negativo incluye:

Bulgaria en 1966 ante Portugal y Hungría.

Nigeria en 2014 y 2018 ante Francia y Croacia.

Rusia en 2018 ante Uruguay y España.

Y Qatar en 2026 ante Canadá y Bosnia y Herzegovina.

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