El primer tiempo del partido entre Liverpool y su invitado Chelsea terminó con empate positivo (1-1), en el encuentro que enfrenta a ambos equipos en la cuarta ronda de la Copa Carabao (Capital One), este miércoles en el estadio de Anfield.

Chelsea abrió el marcador por medio del jugador Morgan Rogers, en el minuto 40, de penalti, tras una entrada de Ryan Gravenberch contra Moisés Caicedo.





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Y rápidamente, el Liverpool logró el empate por medio del jugador Cody Gakpo, en el minuto 43, también de penalti tras una mano de Wesley Fofana.

El Liverpool disputa el partido de hoy tras su victoria sobre el Brighton (2-0) en la Premier League, mientras que el Chelsea sufrió una sorpresiva derrota a manos del Tottenham con el mismo resultado.







