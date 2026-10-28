En vídeo: Carvajal confiesa: ¡nos peleamos a puñetazos muchas veces en el vestuario del Real Madrid!

Dani Carvajal, excapitán del Real Madrid, habló con notable franqueza sobre los entresijos de la tensión que sacudió el vestuario del conjunto blanco la temporada pasada, restando importancia al famoso enfrentamiento entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni y asegurando que este tipo de incidentes es algo normal en el fútbol profesional.

En una extensa entrevista con el periodista Manu Carreño en el programa El Larguero de la Cadena SER, el veterano lateral, que abandonó el Bernabéu tras 13 años en el primer equipo, dijo: "No, no fue para tanto en absoluto. Llevo muchos años en el Real Madrid y los jugadores se han peleado a las manos varias veces, pero sin que tuviera ninguna consecuencia".

Una pelea que acaba con una herida en la cabeza

El incidente entre los centrocampistas había generado un gran revuelo después de que una acalorada discusión dentro del vestuario derivara en una pelea a las manos, que según se dijo dejó a Valverde con una herida en la cabeza que requirió puntos de sutura, lo que situó el ambiente del equipo en el centro del debate público durante una temporada difícil y sin títulos.

Carvajal considera que el incidente adquirió una dimensión mayor de la real simplemente por haber salido a la luz, y subraya que las desavenencias internas no significan necesariamente que existan divisiones permanentes en el vestuario.

La filtración molesta al capitán

Carvajal reveló el punto que realmente le causó malestar, que no es la pelea en sí, sino la rapidez con que se filtró a la prensa.

Lo dijo con claridad: "Lo raro de este asunto es la filtración, porque se publicó en la prensa solo media hora después. Soy de los que creen en la necesidad de preservar la confidencialidad del vestuario, y esto es algo que realmente me molesta".

Esta declaración pone de relieve la importancia de la discreción en un entorno tan competitivo como el del Real Madrid, donde cualquier incidente interno puede convertirse en una bomba mediática.

Una temporada difícil y sin títulos

Carvajal reconoció que su labor como capitán la temporada pasada fue uno de los periodos más difíciles de su carrera, ante la ausencia de títulos, la presión mediática y los rumores dentro del equipo.

Dijo: "Me tocó ser capitán en mi segundo año sin títulos, y gestionar el vestuario y lidiar con los rumores no es nada fácil".

Afirmó que su estilo de liderazgo siempre estuvo ligado a la humildad, sin exigir privilegios en función de su trayectoria o del brazalete de capitán, antes de pasar página en el conjunto merengue y comenzar un nuevo reto profesional con la camiseta del Getafe.



