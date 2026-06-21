En vídeo: Cabo Verde iguala el récord histórico de Argentina y la estrella de Uruguay recuerda el pasado

Uruguay remontó un gol en contra y ganó 2-1 a Cabo Verde en la primera parte del partido de este lunes, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 8 del Mundial 2026.

Fue el primer gol de Cabo Verde en una fase final del Mundial.

El tanto histórico lo marcó Kevin Linene en el minuto 21, dando la ventaja a la selección africana.

Sin embargo, Uruguay igualó en el 44’ gracias a Maximiliano Araújo, quien aprovechó un rebote en el larguero tras un cabezazo.

En el sexto minuto de descuento, Agustín Canopío marcó el segundo tras un centro que Araújo cabeceó para dejarle el balón a su compañero, quien definió a la izquierda del portero.

Según la red francesa «Stats Foot», Lineni es el tercer africano en anotar de tiro libre en un Mundial, tras Raouf Bouziane (Túnez, 2002) y Kalu Uche (Nigeria, 2010).

Según lacuenta «Mr. Sheph», Cabo Verde es la segunda selección en estrenarse en un Mundial con un libre directo, tras Argentina, que marcó su primer gol mundialista por medio de Luis Felipe Monte contra Francia el 15 de julio de 1930. 96 años después, Cabo Verde repitió la gesta con el tanto de Lineni.

Además, Maximiliano Araújo es el primer uruguayo que marca o asiste en sus dos primeros partidos en una misma Copa desde Óscar Míguez en 1954, según «Stats Foot».

Además, Uruguay terminó el primer tiempo ganando tras ir abajo en el marcador, algo que no lograba desde el Francia 1966.

Además, «Mr. Sheep» recordó que Araújo es el sexto uruguayo con al menos dos goles y una asistencia en sus dos primeros partidos mundialistas.

La lista histórica incluye a Héctor Castro (1930), Juan Peregrino Anselmo (1930), Alcides Ghiglia (1950), Juan Alberto Schiaffino (1950), Julio César Abadie (1954) y Maximiliano Araújo (2026)».

Opta añadió que Cabo Verde marcó su primer gol en un Mundial de tiro libre directo, algo que no sucedía desde al menos 1966, y recordó que el tanto de Leniní fue el segundo disparo a puerta de la selección en el torneo.