En vídeo: Cabo Verde iguala el récord de Argentina y la estrella de Uruguay recuerda el pasado

Uruguay remontó un gol en contra y ganó 2-1 a Cabo Verde en la primera parte del partido de este lunes, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 8 del Mundial 2026.

Fue el primer gol de Cabo Verde en una fase final del Mundial.

El tanto histórico, obra de Kevin Linene en el minuto 21, dio la ventaja a la selección africana y lo convirtió en el primer autor de Cabo Verde en un Mundial.

Sin embargo, Uruguay igualó justo antes del descanso: Maximiliano Araújo aprovechó un rebote en el larguero tras un cabezazo y marcó el 1-1 en el 44’.

En el 6′ de añadido, Agustín Canopío marcó el 2-1 tras un centro medido, remate de Araújo y definición cruzada.

Según la red francesa «Stats Foot», Lineni es el tercer africano en anotar de tiro libre en un Mundial, tras el tunecino Raouf Bouziane (2002) y el nigeriano Kalu Uche (2010).

Según lacuenta especializada «Mr. Sheph», Cabo Verde es la segunda selección en estrenarse en un Mundial con un tiro libre directo, tras Argentina, que marcó su primer gol mundialista por medio de Luis Felipe Monte contra Francia el 15 de julio de 1930. 96 años después, Cabo Verde repitió la gesta con el tanto de Lineni.

Además, Maximiliano Araújo es el primer uruguayo desde Óscar Míguez (1954) que marca o asiste en sus dos primeros partidos en una misma Copa del Mundo, según «Stats Foot».

Además, Uruguay terminó el primer tiempo en ventaja tras ir perdiendo, algo que no lograba desde el partido contra Francia el 15 de julio de 1966.

Además, Maxi Araújo es el sexto uruguayo con al menos dos goles y una asistencia en sus dos primeros partidos mundialistas.

La lista histórica incluye a Héctor Castro (1930), Juan Peregrino Anselmo (1930), Alcides Ghiglia (1950), Juan Alberto Schiaffino (1950), Julio César Abadie (1954) y Maximiliano Araújo (2026)».

Opta añadió que Cabo Verde marcó su primer gol en un Mundial de tiro libre directo, algo que no sucedía desde al menos 1966, y que el tanto de Lenini fue el segundo disparo a puerta de la selección en el torneo.