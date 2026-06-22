Uruguay y Cabo Verde igualaron 2-2 en el estadio Hard Rock, en la segunda jornada del Grupo 8 de la Copa del Mundo 2026.

En el 21’, Kevin Lineni hizo historia al anotar el primer gol de Cabo Verde en un Mundial, adelantando a los africanos.

Uruguay igualó 1-1 en el 44’ gracias a Maximiliano Araújo, quien aprovechó el rebote de un cabezazo en el larguero.

En el sexto minuto de descuento, Agustín Canopío cabeceó un centro preciso de Araújo y puso el 2-1.

En la segunda parte, Cabo Verde igualó de nuevo por medio de Helio Farela en el 61’, tras un error defensivo uruguayo que le permitió enviar el balón al fondo de la red.

Uruguay pudo volver a adelantarse en el 68 con un tanto de Araújo, anulado tras revisión del VAR por fuera de juego.

Ambas selecciones integran el Grupo 8 del Mundial 2026, junto a España y Arabia Saudí.

España, por su parte, venció 4-0 a Arabia Saudí en la misma jornada y lidera con cuatro puntos tras su empate inicial sin goles frente a Cabo Verde.

Con este resultado, Uruguay suma dos puntos y es segunda, por delante de Cabo Verde, que tiene los mismos, gracias a la diferencia de goles.

Arabia Saudí cierra la tabla con una unidad, por lo que la clasificación se definirá en la última jornada.