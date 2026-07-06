En vídeo: Brasil llora... y Haaland enciende las gradas con una celebración desenfrenada

Erling Haaland guió a Noruega a una de sus mayores victorias y, tras el pitido final, al liderar los festejos de la afición en la cancha, una imagen que reflejó la magnitud del logro histórico de los “vikingos” al eliminar a Brasil del Mundial 2026.

Tras el 2-1 a Brasil y el pase a cuartos del Mundial 2026, Tras recibir los tambores de manos del capitán Martin Ødegaard, se plantó frente a la afición y lideró la famosa celebración vikinga, en un ambiente apasionado que encendió las gradas.

Haaland, autor de los dos goles, mantiene su gran nivel en la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998. lo que le ha valido a Noruega el pase a cuartos de final por primera vez en su historia.

Tras el pitido final, Martin Ødegaard le pasó los tambores y Haaland, frente a la grada, inició la tradicional «celebración vikinga», a la que se sumaron miles de seguidores.

Con estos dos tantos, Haaland llegó a siete goles en el torneo y comparte el liderato de goleo con Lionel Messi y Kylian Mbappé. tras anotar los tantos en los minutos 79 y 90 y eliminar a la pentacampeona Brasil.

Noruega avanza a cuartos, donde espera al ganador de Inglaterra o México, y Haaland sigue escribiendo su historia con una generación que busca un hito para el fútbol noruego.