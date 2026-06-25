No fue solo el cierre de la fase de grupos, sino la noche del regreso de la «Seleção» en todo su esplendor... Con un 3-0 ante Escocia, la selección brasileña hizo llover goles y llenó de alegría las gradas en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El momento más esperado fue el regreso de Neymar da Silva, quien, tras una larga ausencia, dejó su huella y llevó a la Canarinha al liderato del Grupo F con puntaje perfecto.

El grupo, complicado con Marruecos y Haití, no impidió que Brasil terminara primera con pleno de puntos, señalando su ruta hacia el sexto título y confirmando que el ‘10’ está listo para más gloria.

Vinicius Junior marcó en los minutos 7 y 45+3, y Matheus Cunha sentenció en el 45+3. Brasil lidera el grupo con 7 puntos, misma marca que Marruecos, gracias a su mejor diferencia de goles.

Primera parte: Brasil domina y Vinícius marca dos goles

Desde el inicio Brasil impuso su presión alta. A los 5 minutos Vinícius Júnior abrió el marcador con un disparo cruzado tras asistencia de Ryan.

Escocia respondió con rápidos contraataques liderados por McTominay y McLean, pero la defensa brasileña contuvo el peligro.

En el 18, Vinícius lideró un contraataque que Robertson mandó a córner. En el 22, el VAR anuló el segundo tanto del delantero.

Brasil mantuvo el control con Paquetá y Casemiro, aunque Escocia respondió con centros de McLean y una incursión de McTominay en los minutos 29 y 35.

Pese a algunas dudas defensivas, Brasil mantuvo su ventaja hasta el 40’.

En el 45, Cunha falló ante una gran parada del portero y el 1-0 se mantuvo.

En el 45+3, Vinicius Jr. cabeceó con potencia un centro de Bruno Guimarães y puso el 2-0 con el que acabó el primer tiempo.

Segunda parte: Brasil mantiene el dominio y amplía la ventaja

En la reanudación, Brasil impuso su ritmo con Vinicius, Rocha y Paquetá, controlando el balón y presionando alto.

Escocia respondió con rápidos contraataques de McKenna y McLean, pero Brasil conservó su ventaja.

En el 51’, Vinicius estuvo cerca del hat-trick tras un centro preciso, pero el portero Angus Jan lo evitó.

En el 60, Matheus Cunha aprovechó un pase de Bruno Guimarães y, con un disparo cruzado, hizo el 3-0.

En el 76, entró Neymar por Cunha y, poco después, Brasil falló el cuarto tras un contraataque que acabó con un disparo ligeramente desviado.

En el 82, Endrick entró por Ryan y Alex Sandro por Douglas Santos, manteniendo el control.

En el 89, Neymar lanzó una falta desde la izquierda sin peligro. Así terminó el encuentro: 3-0 para la Seleção.