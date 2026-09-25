La selección de Bélgica logró una merecida victoria sobre su par de Italia por 2-0, en el enfrentamiento que las reunió dentro de las competiciones de la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, con lo que Bélgica cosechó sus primeros tres puntos en su recorrido en el torneo.

La estrella emergente Mika Godts, delantero del Paris Saint-Germain, fue el gran protagonista de la noche, después de que inauguró su cuenta goleadora internacional con la camiseta de la selección belga y guió a su país a superar el obstáculo de la Azzurra.

El primer gol llegó tras apenas 20 minutos del inicio del partido, en una espléndida jugada de habilidad, cuando Godts recibió el balón por la banda izquierda y se internó en profundidad, antes de regatear con maestría a dos defensores italianos y definir con tranquilidad en las redes para anunciar la ventaja de Bélgica.





Y en el minuto 69, el suplente Dodi Lukebakio aseguró el triunfo para la selección belga al marcar el segundo gol, después de aprovechar un pase decisivo y preciso de su compañero Charles De Ketelaere, acabando con las esperanzas de la selección italiana de remontar.

Con esta victoria, se encendió tempranamente la disputa por el liderato del grupo, ya que Bélgica compartió la cima con Francia con 3 puntos cada una, mientras que tanto Italia como Turquía se quedaron en el fondo de la clasificación sin puntos.















