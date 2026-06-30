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FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

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En vídeo: Atef afirma que Inzaghi sigue en el Al-Hilal y necesita 15 fichajes

Al Hilal
S. Inzaghi
1ª División
Arabia Saudí
Italia

El entrenador italiano podía ser despedido.

Ahmed Ateef, exestrella del fútbol saudí, confirmó que el italiano Simone Inzaghi seguirá al frente del Al-Hilal la próxima temporada.

El club Al-Hilal anunció hoy martes su plan de pretemporada: arrancará el sábado en Riad y luego viajará a Austria del 15 de julio al 3 de agosto.

En declaraciones al programa «Dorina Ghir» del canal «Al-Saudiya», Ateef afirmó: «Los seguidores del Al-Hilal han depositado toda su confianza en Inzaghi; dado que ya se ha anunciado la concentración y se han fijado la fecha y la duración, él seguirá en el equipo».

Añadió: «Sigo pensando que Inzaghi no encaja con el estilo del Al-Hilal, a menos que se cambien quince jugadores para ayudarle a aplicar su estilo».

Concluyó: «Esta es la última oportunidad de Inzaghi con el Al-Hilal; creo que el equipo mantendrá el mismo estilo de la temporada pasada y no cambiará».

Y añadió: «Hay una diferencia entre Richard Hughes, el nuevo director deportivo, e Inzaghi, pues Hughes ficha jugadores que juegan con un 4-3-3 y dominan la posesión, mientras que Inzaghi apuesta por un juego directo basado en las transiciones».

Y concluyó: «Esto generará un problema, pues chocan las ideas del entrenador y las del director deportivo, y habrá que ver quién cede para llegar a un acuerdo».

Varios medios ya habían adelantado que Hughes dirigirá el mercado de fichajes de verano del Al-Hilal mediante sus asistentes y asumirá el cargo de director deportivo tras dejar el Liverpool en septiembre.

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