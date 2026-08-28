El internacional marroquí Ismael Saibari entró como suplente en el minuto 61 y se retiró del Allianz Arena tras contribuir con dos asistencias en la gran victoria del Bayern Múnich sobre su invitado, el Stuttgart, por (5-1), la tarde de este viernes, en la apertura de la Bundesliga.

El entrenador belga Vincent Kompany dio entrada a Saibari en lugar de Nathaniel Brown, lo que contribuyó a cambiar el ritmo del conjunto bávaro durante la segunda parte.

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En el minuto 82, Saibari arrancó dentro del área y se deshizo de la entrada de un defensa del Stuttgart con un magnífico regate, pero prefirió pasar en lugar de rematar, ya que envió un centro a Aleksandar Pavlovic, que la remató con facilidad desde corta distancia, anotando el cuarto gol del Bayern.

Saibari volvió a fabricar el quinto gol en el minuto (90+2), después de recibir el balón de Tom Bischof tras recuperarlo en el medio campo del Stuttgart, para luego pasarlo a Luis Díaz, que se plantó solo ante la portería y remató al ángulo izquierdo, cerrando la manita de los locales.

La estrella marroquí también había participado como suplente en su primer partido con el gigante bávaro, cuando este venció al Borussia Dortmund (2-1) en la Supercopa de Alemania, el pasado sábado.

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