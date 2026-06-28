Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

En vídeo: Argelia se asegura una plaza en los dieciseisavos de final tras un emocionante empate con Austria

R. Mahrez
R. Belghali
Algeria
Austria
World Cup
Argelia
Austria

Una clasificación histórica

La selección de Argelia avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 3-3 con Austria en la madrugada del domingo.

Con este resultado, Argelia se medirá a Suiza en dieciseisavos.

Es la segunda vez que Argelia supera la primera ronda tras 2014.

Marco Arnautović adelantó a Austria en el 28’, pero en el descuento de la primera parte Rafik Belghali igualó con una gran jugada individual.

El tanto llegó tras entrar en el área, regatear a un defensa y batir al portero Alexander Schlager.

Marcel Sabitzer aprovechó un despiste defensivo y marcó el 2-1 en el 55'.

En el 60, Aouar centró y Mahrez, solo ante la portería vacía, marcó.
En el descuento final, Mahrez hizo el 3-2, pero Sasa Kalajić respondió con un cabezazo que estableció el 3-3 definitivo.

Anuncios