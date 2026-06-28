La selección de Argelia avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 3-3 con Austria en la madrugada del domingo.

Con este resultado, Argelia se medirá a Suiza en dieciseisavos.

Es la segunda vez que Argelia supera la primera ronda tras 2014.

Marco Arnautović adelantó a Austria en el 28’, pero en el descuento de la primera parte Rafik Belghali igualó con una gran jugada individual.





El tanto llegó tras entrar en el área, regatear a un defensa y batir al portero Alexander Schlager.





Marcel Sabitzer aprovechó un despiste defensivo y marcó el 2-1 en el 55'.





En el 60, Aouar centró y Mahrez, solo ante la portería vacía, marcó.

En el descuento final, Mahrez hizo el 3-2, pero Sasa Kalajić respondió con un cabezazo que estableció el 3-3 definitivo.



