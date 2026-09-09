El húngaro Dominik Szoboszlai marcó el gol del empate para el Liverpool ante su invitado, el Atlético de Madrid, la noche de este miércoles, en el inicio de la andadura de ambos equipos en la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, después de recibir un magnífico pase de tacón del defensa uruguayo Ronald Araújo, en el minuto 40.

El gol de Szoboszlai llegó antes del final de la primera mitad, devolviendo al Liverpool al partido tras el adelanto del Atlético de Madrid, en el estadio de Anfield dentro de la primera jornada del torneo.

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La asistencia de Araújo para el gol despertó gran interés, después de que el pase llegara de tacón en una jugada técnica y llamativa del defensa, quien se unió al Liverpool este verano procedente del Barcelona a préstamo, hasta el final de la temporada 2026-27.

El Liverpool había anunciado, el pasado agosto, que había alcanzado un acuerdo para el préstamo de Araújo, quien disputó más de 200 partidos con el Barcelona y ganó con él tres títulos de la Liga española, antes de su traslado a Anfield para reforzar la defensa del equipo del entrenador Andoni Iraola.

Por su parte, Dominik Szoboszlai ha participado en 10 goles en la Liga de Campeones de Europa, desde el inicio de la temporada pasada, más que cualquier otro centrocampista del torneo, con un total de 6 goles y 4 asistencias, según la red "WhoScored".

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