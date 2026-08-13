El periodista saudí Walid Al Farraj aseguró que no será un aficionado del club Al Hilal, tras su fichaje para trabajar en el canal propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, dueño del "Zaeem".

Al Farraj se incorporó para trabajar en los canales "Rotana", propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, en la nueva temporada, donde presentará el programa "Rotana Sport con Walid", en el canal "Rotana Khalijia", de forma diaria.

Al Farraj dijo al comienzo del episodio inaugural del programa: "Algunos dicen que Walid Al Farraj se incorporó para trabajar en los canales Rotana, propiedad del príncipe Al Waleed bin Talal, principal inversor del club Al Hilal, y que por tanto el programa funcionará con mensajes de WhatsApp".

Y respondió: "Olvídalo, después de toda esta vida en la que hemos construido este nombre, no voy a llegar en los últimos tramos de mi carrera periodística para desperdiciar mi historia presentando un programa que adopte un único punto de vista".

Y añadió: "Todos los puntos de vista estarán presentes, pero no hay que ofenderse por el punto de vista del programa, porque tendrá una opinión, ya que el periodismo no es neutralidad; debemos tener una opinión y un punto de vista, además de que los invitados tienen derecho a expresar su punto de vista de forma independiente".

Y prosiguió: "Algunos dicen que no debía estar en esa plataforma, porque tiene una orientación clara, pero enumeraré las razones por las que elegí estar en ese canal".

Y agregó: "Rotana es una gran plataforma a nivel árabe en su conjunto, y hay una tendencia en el grupo hacia un salto de desarrollo muy grande, y me ha gustado y es un honor formar parte de ello".

Y continuó: "El aspecto más importante es que, al comienzo de las negociaciones, me reuní con el príncipe Al Waleed bin Talal y hablé con él sobre cómo trabajar juntos, sobre todo porque soy un hombre temperamental y él también lo es".

Y aclaró: "El príncipe Al Waleed bin Talal me dijo que es un hombre de negocios y no un aficionado, que sabe separar la razón de la emoción, y que su vínculo con el Al Hilal no tiene relación con lo que se ofrece en los medios de comunicación, especialmente en los canales Rotana".

Y concluyó: "Desde este punto de partida, es un honor para mí estar en este canal bajo el liderazgo de este hombre, y agradezco al príncipe Al Waleed bin Talal su apoyo y el haber dado al programa todas las competencias posibles".