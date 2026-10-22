El Milan italiano sufrió una abultada derrota ante su anfitrión, el Bournemouth inglés (3-0), en el partido que los enfrentó la tarde de este jueves en el estadio Vitality, dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League.

Con este resultado, el conjunto rossonero se quedó estancado en 3 puntos, en el puesto 24 de la clasificación de la Europa League, mientras que el Bournemouth elevó su cuenta a 9 puntos (el pleno) y se situó en la tercera posición.

La primera mitad fue complicada para el equipo italiano, con episodios destacados como la expulsión de su portero Mike Maignan y la concesión de dos penaltis a favor de los locales.

Justin Kluivert abrió el marcador para el Bournemouth en el minuto 8, después de que el árbitro señalara un penalti sobre el defensa del Milan, Koni De Winter, por una mano, tras la revisión del VAR.





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La tarea del Milan se complicó en el minuto 27, cuando el árbitro mostró la tarjeta roja directa al portero francés, Mike Maignan, tras una agresión a Tyler Adams durante la preparación de ambos equipos para ejecutar un córner, lo que obligó al equipo italiano a completar el partido con diez jugadores.

El Bournemouth también obtuvo un segundo penalti, que Marcus Tavernier se encargó de transformar con éxito en el minuto 32, ampliando la ventaja del equipo inglés.

En el minuto 84, la estrella marroquí Amine Adli anotó el tercer gol para los locales, de un tiro libre directo que ejecutó a la perfección.

El Bournemouth estuvo cerca de aumentar su ventaja en los minutos finales, aprovechando la inferioridad numérica y la evidente frustración de los jugadores rossoneri, aunque no logró traducir sus ocasiones en nuevos goles, de modo que el partido terminó con victoria del equipo inglés (3-0).



