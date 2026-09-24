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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En vídeo: Alemania ignora las súplicas de los Países Bajos y estrena su cuenta goleadora con Klopp

Holanda vs Alemania
Holanda
Alemania
UEFA Nations League A
F. Nmecha
Países Bajos
Alemania

Kimmich se negó a sacar el balón del campo

La selección de Alemania se adelantó ante su anfitriona neerlandesa por un gol a cero en la primera parte del duelo que ambas selecciones disputan la noche de este jueves, en el estreno de su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio "Johan Cruyff Arena" de Ámsterdam.

El gol alemán llegó a través de Felix Nmecha, en el minuto 32, lo que provocó fuertes protestas por parte de los jugadores de los Países Bajos.

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Y es que Brian Brobbey, delantero de los Países Bajos, sufrió una lesión, y sus compañeros pidieron a los jugadores de Alemania que sacaran el balón fuera para atenderlo, pero los visitantes se negaron y continuaron jugando, de modo que Nmecha se encontró finalmente con el balón tras un intento de Adeyemi, y el jugador del Borussia Dortmund no dudó en alojarlo en la portería de los Países Bajos.

Los locales protestaron con vehemencia tras el gol por la actitud de los jugadores de Alemania, y se produjeron enfrentamientos entre ambas partes, pero el árbitro se mantuvo firme en su decisión.

El árbitro español Hernández Hernández había anulado un gol de los Países Bajos, anotado por Virgil van Dijk en el minuto 13, por una falta de Brian Brobbey sobre el portero alemán, Marc-André ter Stegen.

Brobbey abandonó el terreno de juego lesionado tras el gol de Alemania, y en su lugar entró Mees Meerdink en el minuto 35.

El duelo reviste también una importancia especial para la selección alemana, que disputa su primer partido oficial bajo la dirección del entrenador Jürgen Klopp, tras despedirse del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final de forma sorprendente a manos de Paraguay en la tanda de penaltis.

Asimismo, la selección de los Países Bajos aspira a recuperar su equilibrio con Xavi, tras su también prematura eliminación de la Copa del Mundo 2026, ante Marruecos en la tanda de penaltis en los dieciseisavos de final.

Alemania y los Países Bajos juegan en el Grupo 2 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, que incluye también a Serbia y Grecia.



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