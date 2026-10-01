Alemania logró su primera victoria en la era del nuevo entrenador, Jürgen Klopp, a costa de Serbia (2-0) en el estadio Allianz Arena de Múnich, este jueves, en la tercera jornada de la fase de grupos del nivel uno de la Liga de Naciones de la UEFA.

Los locales entraron al partido con un aluvión ofensivo, amenazando la portería de Serbia con numerosos intentos, y Nick Woltemade falló un remate de cabeza cerca de la portería.

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En el minuto 39, Alemania consiguió por fin mover las redes a través del jugador del Bayern Múnich, Tom Bischof, al rematar un balón que había rebotado en el poste.





Alemania mantuvo su presión en la segunda mitad, que se tradujo en el gol de la tranquilidad a través de Florian Wirtz, delantero del Liverpool, que domó el balón de forma magnífica antes de alojarlo en las redes con maestría, en el minuto 61.

El dominio alemán continuó tras el segundo gol, pues los visitantes fueron incapaces de generar peligro alguno sobre la portería del guardameta del Bayern Múnich, Jonas Urbig, para terminar el partido con victoria de los hombres del entrenador Jürgen Klopp (2-0).

Con este triunfo, Alemania recuperó parte de su equilibrio, tras el empate con los Países Bajos (1-1) a domicilio, y después la sorprendente derrota ante la visitante Grecia (1-0), en las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones de la UEFA.

El casillero de Alemania ascendió a 4 puntos, en la tercera posición del grupo, por detrás de los Países Bajos, subcampeones con 5 puntos, y de Grecia, líder con 7 puntos, mientras que Serbia cierra la clasificación sin puntos.

Los Países Bajos habían remontado desde lejos, en otro partido disputado este jueves en territorio griego, donde lograron el empate (2-2) tras ir dos goles por debajo.



