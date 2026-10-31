El Bayern de Múnich recibió tres golpes durante el empate con su invitado, el Borussia Dortmund (2-2), este sábado en el estadio Allianz Arena, en el marco de la octava jornada de la Bundesliga. El marroquí Ismael Saibari, el alemán Serge Gnabry y el francés Michael Olise sufrieron lesiones y abandonaron el terreno de juego de forma forzosa.
Al respecto, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, declaró al diario alemán "abendzeitung": "Las dos lesiones (Saibari y Gnabry) son algo más graves de lo que esperábamos".
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Y añadió Eberl: "En cuanto a Michael Olise, parece que no es tan grave, pero las pruebas aún están pendientes".
Unos vídeos mostraron a Saibari abandonar el estadio Allianz Arena, tras el encuentro, con muletas, mientras que Olise salió con normalidad.
Por su parte, el entrenador asistente Aaron Danks habló sobre las lesiones, diciendo: "La lesión de Saibari fue en el tobillo y parece bastante fuerte; en cuanto a Gnabry, sufrió una lesión muscular, y tampoco estoy seguro del estado de Michael en los últimos minutos. El cuerpo médico desempeñará ahora un papel muy importante para ayudar a todos los jugadores a recuperarse".
Y sobre el desarrollo del partido, declaró: "Tenemos sentimientos encontrados. Estamos muy contentos con el rendimiento, especialmente en la segunda mitad. Creo que impusimos un buen control sobre el partido y, como hablamos antes del encuentro, el rival cuenta con un registro defensivo muy sólido, pero logramos encontrar muchas formas de generar ocasiones hoy".
Y agregó Danks: "Al final, nos sentimos decepcionados por no haber conseguido la victoria, pero tengo que analizar el partido para los jugadores y explicar que el rendimiento estuvo presente y que hicieron todo correctamente. Tuvimos los momentos adecuados, pero las cosas no salieron a nuestro favor hoy".