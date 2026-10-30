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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

En vídeo: Al-Shabab expulsa a la afición del Al-Ahly del estadio del clásico de forma anticipada

Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudí

Gran indignación

El club Al Shabab obligó a la afición del Al Ahli a abandonar el estadio del partido del pequeño clásico de la Roshn Saudi League de forma anticipada.

El Al Ahli visitó al Al Shabab, este viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Roshn League.

Transcurridos 66 minutos de partido, un gran número de aficionados del Al Ahli comenzó a abandonar el estadio, después de que el extremo belga Yannick Carrasco marcara el quinto gol del Al Shabab de penalti.

Algunos aficionados ya habían abandonado el estadio SHG Arena tras el tercer gol del Al Shabab en el minuto 37, obra del delantero colombiano Roger Martínez.

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También algunos aficionados se marcharon tras el cuarto gol del conjunto capitalino, anotado por el delantero brasileño Ricardo Matías en el minuto 48 del encuentro.

Cabe recordar que la afición del Al Ahli expresó su enfado al término de la primera mitad, cuando exigió la destitución del director técnico neerlandés Marino Pušić, además de lanzar silbidos contra el portero saudí Abdulrahman Al Sanbi.

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