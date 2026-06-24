En una noche histórica, Haití venció a Marruecos en la tercera jornada del Mundial, logrando su primer triunfo en la competición.

Según la red francesa «Stats Foot», Haití marcó por primera vez dos goles en un mismo partido del Mundial, rompiendo décadas de fracasos ante los gigantes del fútbol y anunciando el nacimiento de los «Piratas del Caribe» en la escena mundial.

Además, nació una leyenda: el marroquí Ismail Sibari se convirtió en el primer africano en marcar en los tres partidos de la fase de grupos de una misma Copa del Mundo.

Además, Sibari fue el cerebro y el alma de Marruecos: marcó en el primer partido, repitió en el segundo y selló el triplete en el tercero, superando marcas que ni Drogba, ni Eto’o ni Salah habían alcanzado.

Con ello, Saibari sumó un capítulo único en la historia del fútbol africano y caribeño, uniendo brillo personal a una victoria colectiva histórica para Marruecos.

Haití no celebra solo dos goles, sino el nacimiento de una nueva generación que ha roto la barrera del miedo. Y Saibari no festeja solo un hat-trick mundialista, sino el título de «primer africano» en lograrlo en la fase de grupos, recordando que los límites están para romperse.