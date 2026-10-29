En una noche que la historia no olvidará, el Al-Qadisiyah convirtió el estadio de Riad en un escenario para exhibir su poderío y logró una victoria aplastante y humillante por 6-0 sobre su anfitrión, el Al-Riyadh, la noche de este jueves, en la jornada 12 de la Roshn Saudi League, en el mayor triunfo de la fecha y un mensaje aterrador para todos los rivales.

El partido, que comenzó con un dominio evidente, terminó con un festival goleador cuyo protagonista absoluto fue la estrella neerlandesa Tijjani Reijnders, autor de un hat-trick histórico que llevó a su equipo a volar en solitario en la cima.

Primera parte: el inicio del derrumbe

El Al-Qadisiyah comenzó con una presión temprana que estuvo a punto de traducirse en un gol de Yasser Al-Shahrani en el minuto 16, antes de que Tijjani Reijnders abriera el marcador con el primer tanto en el minuto 18.

El Al-Riyadh intentó mantenerse firme, pero se desplomó: en el minuto 37 llegó el segundo gol en forma de regalo mortal, después de que Julián Quiñones le robara el balón al portero Bourigeaud y se lo cediera a su compañero Abdullah Al-Salem, quien lo mandó al fondo de la red, para que la primera parte terminara 2-0.

Segunda parte: el diluvio del Al-Qadisiyah

En el minuto 56 volvió a brillar el dúo Quiñones-Reijnders: Quiñones fabricó su segunda asistencia y Reijnders anotó su segundo y tercer gol para el Al-Qadisiyah.

El momento técnico más bello llegó en el minuto 67, cuando Reijnders devolvió el favor a su compañero Musab Al-Juwayr con un pase mágico del que Al-Juwayr marcó el cuarto gol.

Y el diluvio no se detuvo: en el minuto 87 llegó el quinto gol, esta vez con el pie del propio Julián Quiñones, tras una asistencia de Musab Al-Juwayr, recompensando así a su compañero.

El hat-trick y el sexto gol llegaron en el minuto 89, cuando Tijjani Reijnders cerró su masacre goleadora con su tercer tanto, con una segunda asistencia del destacado Musab Al-Juwayr.

El partido terminó 0-6, con lo que el Al-Qadisiyah elevó su cuenta a 28 puntos en la cima de la Roshn League, mientras que el Al-Riyadh se quedó congelado en 12 puntos en el undécimo puesto, tras una noche que su afición intentará olvidar durante mucho tiempo.

Un liderato merecido

Con este resultado, el Al-Qadisiyah elevó su cuenta a 28 puntos en 12 partidos (9 victorias, 1 empate y 2 derrotas), para situarse en la cima de la Roshn League, por delante del Al-Nassr (que ha jugado un partido menos), que ocupa la segunda posición por diferencia de goles.

En el otro lado, el Al-Riyadh se quedó congelado en 12 puntos en el undécimo puesto con 11 partidos (3 victorias, 3 empates y 5 derrotas), entrando en la zona de peligro.