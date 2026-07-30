Mohammed Al-Owais, guardameta del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudí, expresó su felicidad por regresar a las filas del "Líder" la próxima temporada, al considerar que se trata de la mejor decisión de toda su vida.

El Al-Hilal anunció, con anterioridad, la contratación de Al-Owais durante el actual periodo de fichajes veraniego, tras una única temporada desde su salida del club para incorporarse al Al-Ula en la Yelo League saudí de Primera División.

El portero saudí mantuvo una entrevista con su compañero, el defensa senegalés Kalidou Koulibaly, en la que habló sobre los entresijos de su regreso al Al-Hilal, a través del canal del club en "YouTube".

Al-Owais declaró al respecto: "Cuando eres una estrella en Arabia Saudí, es importante unirte al mejor equipo de tu país, pero aquí tenemos al mejor club de Asia, que es el Al-Hilal, y esta es la mejor decisión de mi vida".

Y añadió: "Me marché (en el verano de 2025) porque no jugaba mucho, pero después del Mundial pensé mucho en mi futuro, y le recé a Dios para volver aquí de nuevo".

Y concluyó: "Espero ofrecer una buena temporada con el Al-Hilal y ganarlo todo".

Cabe recordar que el jugador de 34 años ya había jugado con el Al-Hilal desde 2022, cuando se incorporó procedente del Al-Ahli, contribuyendo a la conquista del título de la Liga saudí en dos ocasiones, y otras tantas tanto de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas como de la Supercopa de Arabia Saudí.