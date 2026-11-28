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El gol del portugués Samu Costa ante el Al Hazem no fue solo un tanto llamativo que dio ventaja a Al Nassr en el enfrentamiento entre ambos equipos. También trajo consigo un nuevo logro histórico para el conjunto amarillo, al que llevó a firmar un registro sin precedentes en la historia de la liga profesional saudí.

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Costa marcó el primer gol de Al Nassr en el minuto 25 del partido que enfrenta a ambos equipos este sábado, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Roshn. El videoarbitraje (VAR) intervino para revisar la jugada y confirmó la validez del tanto en el minuto 26, de modo que los jugadores de Al Nassr pudieron celebrar la ventaja lejos de su estadio.

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Sin embargo, el verdadero valor del gol fue más allá del marcador. Según reveló Opta, la plataforma especializada en estadísticas de fútbol, Al Nassr se ha convertido en el primer equipo en la historia de la liga profesional saudí que logra marcar en 100 partidos consecutivos, un récord que ningún club había alcanzado antes en la competición.

De acuerdo con las estadísticas de Opta, la histórica racha goleadora de Al Nassr comenzó en diciembre de 2023, en el duelo ante el Al Riyadh. Desde entonces, el equipo siguió perforando la portería de sus rivales partido tras partido hasta llegar a la cifra de 100 frente al Al Hazem.

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Esta cifra excepcional refleja la continuidad ofensiva que Al Nassr ha mantenido durante un largo periodo y su capacidad para encontrar el camino hacia la portería ante todo tipo de rivales, tanto en casa como a domicilio. Gracias a ello, el equipo ostenta en solitario un logro sin precedentes en la historia del campeonato.

El récord llega en un momento en el que Al Nassr cuenta con algunos de los nombres ofensivos más destacados, encabezados por el portugués Cristiano Ronaldo, su compatriota João Félix y el senegalés Sadio Mané, además de otros futbolistas que han contribuido a mantener la eficacia ofensiva del equipo.

Así, el gol de Samu Costa ante el Al Hazem se ha convertido en un hito en la trayectoria de Al Nassr en la Liga Roshn. No solo dio ventaja a su equipo en el partido, sino que además certificó un logro goleador que ningún otro equipo había conseguido desde el nacimiento de la liga profesional saudí.