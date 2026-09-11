El Al Ittihad logró saltar al liderato de la Roshn Saudi League, aunque de forma provisional, tras firmar una cómoda victoria ante su anfitrión, el Al Faisaly, en un partido en el que brilló el delantero marroquí Youssef En-Nesyri.

El Al Ittihad venció a su anfitrión, el Al Faisaly, por 3-1, en el encuentro que disputaron ambos hoy viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majmaah, en la séptima jornada de la Roshn League.

El extremo neerlandés Steven Bergwijn abrió el marcador para el Al Ittihad en el minuto 28 del encuentro, después de recibir un pase del centrocampista colombiano Richard Ríos y ejecutar un potente disparo desde fuera del área que se coló en la red.

Youssef En-Nesyri amplió la ventaja del Al Ittihad en el minuto 43, tras rematar con maestría al fondo de la red un excelente centro raso de su compañero nigeriano George Ilenikhena por delante de la portería.

El delantero marroquí no se detuvo en ese gol, ya que él mismo añadió el tercero, tras otro pase de Ilenikhena por delante de la portería, en el minuto 59 del encuentro.

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El congoleño Theo Bongonda marcó el único gol del Al Faisaly en el minuto 87 del encuentro, tras un potente disparo desde fuera del área que el guardameta serbio Predrag Rajković no pudo atajar.

De este modo, el Al Ittihad consigue su tercera victoria consecutiva y la quinta en 7 partidos, por solo dos empates y sin conocer la derrota en la liga saudí durante la presente temporada.

Así, los "Tigres" se sitúan al frente de la clasificación de la Roshn League con 17 puntos, a uno de distancia del Al Qadsiah, segundo clasificado, y a dos del Al Hilal y el Al Nassr, que han disputado un partido menos.

Por su parte, el Al Faisaly encajó su cuarta derrota de la presente temporada, por 3 empates, quedando en el decimoséptimo puesto y penúltimo lugar de la clasificación de la liga saudí, con solo 3 puntos.