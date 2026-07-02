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En vídeo: Al-Jaber afirma que Messi es el mejor de la historia y culpa a los esteroides de Maradona

L. Messi
D. Maradona
S. Al Jaber
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
Arabia Saudí
Argentina
Arabia Saudí
Cabo Verde
EE. UU.

La leyenda argentina brilla en el Mundial.

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, elogió a Lionel Messi y lo consideró el mejor jugador de la historia, por encima de Diego Maradona.

En el programa «Nadina» de «MBC 1» afirmó: «Maradona tiene sus seguidores, es un jugador de otro planeta, pero ha llegado otro de otro planeta: Messi».

Y añadió: «Hay una diferencia clave: Maradona jugó en una época sin controles éticos, sobre todo antidopaje, mientras que Messi compite bajo estrictas normas».

Y añadió: «No es justo equipararlos, pues hoy Messi destaca bajo normas claras y aspectos tangibles, algo que antes no ocurría».

Y concluyó: «Messi es un fenómeno único que solo aparece cada 100 años; a sus 39 años demuestra que la edad es solo un número».

Y concluyó: «Messi ha batido todos los récords; con todo respeto a los grandes nombres, incluido Maradona, es el mejor jugador de la historia».

En el Mundial 2026 lidera la tabla de goleadores con 6 tantos, igualado con Kylian Mbappé, y ya es el máximo anotador de la historia del torneo con 19 goles, uno más que la estrella del Real Madrid.

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