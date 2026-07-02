En vídeo: Al-Jaber afirma que Messi es el mejor de la historia y culpa a los esteroides de Maradona

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, elogió a Lionel Messi y lo consideró el mejor jugador de la historia, por encima de Diego Maradona.

En el programa «Nadina» de «MBC 1» afirmó: «Maradona tiene sus seguidores, es un jugador de otro planeta, pero ha llegado otro de otro planeta: Messi».

Y añadió: «Hay una diferencia clave: Maradona jugó en una época sin controles éticos, sobre todo antidopaje, mientras que Messi compite bajo estrictas normas».

Y añadió: «No es justo equipararlos, pues hoy Messi destaca bajo normas claras y aspectos tangibles, algo que antes no ocurría».

Y concluyó: «Messi es un fenómeno único que solo aparece cada 100 años; a sus 39 años demuestra que la edad es solo un número».

Y concluyó: «Messi ha batido todos los récords; con todo respeto a los grandes nombres, incluido Maradona, es el mejor jugador de la historia».

En el Mundial 2026 lidera la tabla de goleadores con 6 tantos, igualado con Kylian Mbappé, y ya es el máximo anotador de la historia del torneo con 19 goles, uno más que la estrella del Real Madrid.