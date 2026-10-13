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«El Zamalek» se venga

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El Al Hilal saudí se tomó la revancha ante el Al Sadd catarí y complicó la situación de su rival en la actual edición de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al Hilal venció a su anfitrión, el Al Sadd, por 2-0 en el partido que disputaron este martes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, capital de Catar, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El delantero inglés Ollie Watkins abrió el marcador para el Al Hilal en el minuto 40 del encuentro, después de que el balón le llegara dentro del área y lo remató desde el suelo para enviarlo a la red con gran habilidad.

En el minuto 65 del partido, el centrocampista portugués Rúben Neves logró añadir el segundo gol para el equipo saudí, desde el punto de penalti conseguido por el extremo brasileño Gabriel Martinelli.

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Con esta victoria, el Al Hilal se venga del conjunto catarí que lo eliminó en la edición pasada de la Liga de Campeones de Asia de Élite, en los octavos de final, cuando lo superó en los lanzamientos de penalti tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate 3-3.

El Al Hilal consiguió su segunda victoria consecutiva en el torneo asiático y elevó su cuenta a 6 puntos, con los que ocupa el tercer puesto del grupo del Oeste, por diferencia de goles detrás del Al Ain emiratí y del Esteghlal de Teherán iraní.

En cambio, la situación del Al Sadd se complica aún más, ya que sufrió su segunda derrota consecutiva, por lo que sigue sin sumar puntos y cae al decimosexto y último lugar de la tabla de clasificación.