En vídeo: Al-Harifi afirma que Donis falló en la prueba de fuego y que Uruguay es la selección más débil

Fahd Al-Harifi, leyenda del fútbol saudí, criticó al seleccionador griego Georgios Donis tras el empate 1-1 con Uruguay en el Mundial 2026.

La selección saudí no mantuvo su ventaja y terminó 1-1 ante Uruguay en la madrugada del martes en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada del Mundial.

En el programa «Dorina Ghir» de la cadena «Al-Saudiya», Al-Harifi afirmó: «Antes del partido esperábamos un punto, pero vimos que podíamos ganar si presionábamos más; creo que Donis ha fracasado en la prueba de fuego».

Y añadió: «Nuestro problema como saudíes es que nos conformamos con cualquier cosa, y eso es lo que nos mantiene siempre en el mismo bucle, sin aprender de nuestros errores anteriores».

«Hemos llegado a un punto en el que todas las selecciones deben tener cuidado con nosotros, ya sea por la fuerza de la liga (saudí), por los grandes nombres o por la reputación mundial que hace que los demás se mantengan alerta».

Y añadió: «En los amistosos imponíamos presión alta y mostramos audacia; en el partido oficial no vimos nada de eso».

En el partido oficial vimos una defensa que se retrasaba demasiado, cambios tardíos, malas decisiones y agotamiento físico por falta de relevos tempranos.

Concluyó: «Por eso nuestro rendimiento en la segunda parte no fue bueno. Estoy satisfecho con el resultado, pero contra la selección más débil del grupo podríamos haber mostrado un nivel mejor».

Concluyó: «Es la selección más débil del grupo y los próximos partidos lo confirmarán: no jugó amistosos, tiene muchas bajas y problemas internos».

Cabe recordar que Arabia Saudí está en el Grupo H del Mundial, junto a Uruguay, España y Cabo Verde, y que todas las selecciones suman un único punto tras la primera jornada.