En vídeo: Al-Faisal anima a los jugadores de Arabia Saudí... ¡y muestra sus habilidades!

La selección saudí sigue preparándose para debutar en el Mundial ante Uruguay el martes por la mañana.
Está encuadrada en el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde.
La presencia del príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes, en la última sesión de entrenamiento les dio un gran impulso anímico.
Al-Faisal animó a los jugadores a dar lo mejor de sí en el debut mundialista.
La cuenta del Ministerio de Deportes saudí en X compartió fotos de la visita, en las que aparecían Yasser Al-Misehal, presidente de la Federación de Fútbol, y Fahd Al-Mufarrij, director ejecutivo de la selección.
La cuenta «Al-Sharq Al-Awsat – Deportes» en X publicó un video del ministro mostrando sus habilidades con el balón.
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