Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

Traducido por

En vídeo: Al-Faisal anima a los jugadores de Arabia Saudí... ¡y muestra su talento!

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.

La selección saudí sigue preparándose para debutar en el Mundial ante Uruguay el martes por la mañana.

Está encuadrada en el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

La presencia del príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes, en la última sesión de entrenamiento les dio un gran impulso anímico.

Al-Faisal animó a los jugadores a dar lo mejor de sí en el debut mundialista.

La cuenta del Ministerio de Deportes saudí en X compartió fotos de la visita, en las que apareció junto al presidente de la Federación, Yasser Al-Misehal, y el director ejecutivo de la selección, Fahd Al-Mufarrij.

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

La cuenta «Al-Sharq Al-Awsat – Deportes» en X también difundió un vídeo en el que el ministro muestra sus habilidades con el balón.

Leer también

Foto: Grave acusación de racismo en el partido entre Alemania y Curazao

Anuncios