En vídeo: Al-Faisal anima a los jugadores de Arabia Saudí... ¡y muestra su talento!

La selección saudí sigue preparándose para debutar en el Mundial ante Uruguay el martes por la mañana.

Está encuadrada en el Grupo H junto a España, Uruguay y Cabo Verde.

La presencia del príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes, en la última sesión de entrenamiento les dio un gran impulso anímico.

Al-Faisal animó a los jugadores a dar lo mejor de sí en el debut mundialista.

La cuenta del Ministerio de Deportes saudí en X compartió fotos de la visita, en las que apareció junto al presidente de la Federación, Yasser Al-Misehal, y el director ejecutivo de la selección, Fahd Al-Mufarrij.

La cuenta «Al-Sharq Al-Awsat – Deportes» en X también difundió un vídeo en el que el ministro muestra sus habilidades con el balón.

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