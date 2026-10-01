El Al-Ahly egipcio se coronó con la medalla de bronce en el Mundial de Clubes de balonmano, tras vencer a su eterno rival, el Zamalek, por un marcador de 30-25 en el partido por el tercer puesto, disputado en el pabellón de la Nueva Capital Administrativa la noche de este jueves.

El Al-Ahly dominó durante la mayor parte del encuentro y cerró la primera mitad con ventaja de 19-13.

Los jugadores del Zamalek no lograron equilibrar la situación durante la segunda mitad, por lo que el partido terminó con victoria del Al-Ahly, mientras que Seif Hani «Fox», jugador del Al-Ahly, se llevó el premio al mejor jugador del partido.

Cabe recordar que el Al-Ahly comenzó su recorrido en el torneo con una derrota por 23-31 ante el Veszprém húngaro, antes de su gran victoria por 35-17 sobre el Burgan kuwaití.

El Al-Ahly concluyó la fase de grupos con un valioso triunfo sobre el Füchse Berlin por 30-27.

En cuanto al Zamalek, inició su andadura con una victoria por 40-17 sobre el Los Ángeles estadounidense, y después superó al Derb Sultan marroquí por 42-17.

El Zamalek cayó ante el Barcelona en el partido de la tercera jornada de la fase de grupos por 29-39, antes de vencer al Pinheiros brasileño por 28-27.















