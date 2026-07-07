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Loai Mohamed

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En vídeo: Abu Treika afirma que «Argentina sin Messi no vale nada» y añade que «¡el árbitro del vídeo se fue a tomarse un café!»

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
L. Messi
M. Aboutreika
Argentina
Egipto
EE. UU.

La leyenda de los Faraones elogia a Hossam Hassan: la estrella del Mundial

Mohamed Abou Trika, leyenda de Egipto, afirmó que Argentina no vale nada sin Lionel Messi y criticó el arbitraje del partido del Mundial 2026.

Egipto ganaba 2-0 hasta los últimos minutos, pero el campeón remontó y venció 3-2 en octavos este martes.

La Albiceleste avanzó a cuartos gracias a un gol y una asistencia de Messi.

«La selección argentina nos sorprendió y nos encontramos en un escenario muy duro», afirmó Abou Treika en su análisis del partido para «beIN Sports».

«Jugamos 70 minutos como mandan los cánones, pero nos desconectamos y dejamos espacios. Gracias a nuestra selección, hemos hecho un gran torneo».

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
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El exjugador añadió: «La selección argentina no vale nada sin Messi; el jugador ha cuajado un torneo épico. Cualquier otro se habría derrumbado tras fallar el penalti, pero él se recuperó y cambió el partido».

Elogió también a Hossam Hassan, seleccionador de Egipto: «Es una estrella del Mundial; ha ganado tanto dentro como fuera del campo».

Además, criticó que el árbitro ignorara un posible penalti a Mohamed Salah justo antes del tercer tanto argentino.

Y añadió con ironía: «No sé si el árbitro del VAR estaba presente o se había ido a tomar un café».

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