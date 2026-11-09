En vídeo: ¡10 segundos que estuvieron a punto de costarle caro al Barcelona ante el Atlético!

El enfado de Hansi Flick en el minuto 86 no fue la mera reacción de un entrenador nervioso, sino un enfado provocado por una nueva ley, una regla estricta y una sanción que estuvo a punto de poner patas arriba el duelo por el liderato en el Wanda Metropolitano.

En un momento en el que el Barcelona ganaba 2-1 al Atlético de Madrid e intentaba conservar los tres puntos, un simple cambio estuvo a punto de dejar al equipo con diez jugadores durante un minuto entero, y fue ahí donde Flick, conocido por su habitual calma, no pudo quedarse callado.

Un partido al borde del estallido

El partido del Barcelona ante el Atlético de Madrid estaba en juego. El enfrentamiento en el estadio Riyadh Air Metropolitano podría haber dado lugar a una sorpresa en la clasificación si el Atlético hubiera logrado llevarse los tres puntos.

El encuentro empezó yendo en esa dirección, con el gol tempranero de Giuliano y unos rojiblancos que se mostraron como el mejor equipo. Pero el Barcelona recuperó el equilibrio y consiguió dar la vuelta al marcador, aunque el ajustado 2-1 mantuvo la tensión hasta el pitido final.

El momento de enfado en el minuto 86

Hansi Flick mostró esa tensión, pues en el minuto 86 el técnico alemán dio entrada a Karim Adeyemi en lugar de Anthony Gordon, con quien tuvo que hablar acerca del cambio.

El inglés tardó más de lo que esperaba el entrenador del Barcelona y abandonó el campo molesto por tener que caminar hacia la línea de meta. Gordon, que parecía sorprendido, aceleró el paso y estrechó la mano a Adeyemi.

El técnico alemán le pidió al inglés que se diera prisa, y este abandonó el campo en un estado de incredulidad.

La regla de los 10 segundos

La frustración del entrenador del Barcelona es totalmente comprensible, ya que a partir de esta temporada se sanciona el retraso en los cambios.

Para evitar la pérdida de tiempo, el jugador sustituido debe abandonar el campo en un plazo de 10 segundos desde que aparece el cartel de los cambios. De lo contrario, el equipo que realiza el cambio se queda con diez jugadores, y el jugador suplente tiene que esperar un minuto entero fuera del campo antes de entrar.

Si Gordon hubiera tardado más, el conjunto blaugrana habría jugado con diez jugadores durante un minuto, en un momento en el que el Atlético buscaba el gol del empate.

El precedente del Real Madrid y el Inter

Esta ley se aplicó por primera vez a principios de septiembre durante un partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Inter de Milán, según "Mundo Deportivo".

Vinícius tardó más de lo debido en el minuto 87, y Carreras, su sustituto, no pudo entrar al partido hasta que transcurrieron 60 segundos. El Real Madrid, y especialmente Mourinho, protestaron con dureza en ese momento, pero el cuerpo arbitral aplicó la ley de forma correcta.

Así, Flick comprendió que 10 segundos pueden marcar la diferencia entre el liderato y la catástrofe, y por eso su enfado con Gordon no fue mero nerviosismo, sino una advertencia de que el nuevo fútbol no perdona a quien se retrasa un solo segundo.