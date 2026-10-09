En una noche de desquite, Cristiano Ronaldo lidera al Al Nassr en una amplia victoria sobre el Al Diriyah

Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, logró reivindicarse tras la crisis que vivió recientemente con la selección de Portugal, después de liderar a su equipo hacia una amplia victoria sobre el Al Diriyah.

El Al Nassr venció al Al Diriyah por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos este viernes en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Antes del inicio del encuentro, la afición se volcó en apoyar a Ronaldo coreando su nombre y desplegando una pancarta dedicada a él, tras la crisis que protagonizó con el entrenador Roberto Martínez en la selección de Portugal.

Y Ronaldo devolvió el gesto de la mejor manera, al abrir el marcador para el Al Nassr en el minuto 23 del partido, después de que el extremo francés Kingsley Coman ejecutara un potente disparo que atajó el portero Walid Abdullah, antes de que el balón le llegara a él frente a la portería vacía.

El otro portugués, el centrocampista Samu Costa, añadió el segundo gol en el minuto 35 del partido, al transformar en gol, con un remate de cabeza, un balón que le envió su compatriota João Félix desde un saque de esquina.

En el minuto 77 del partido, Coman logró marcar el tercer gol del Al Nassr, tras quedarse completamente solo ante la portería del guardameta Walid Abdullah.

La victoria elevó el casillero del Al Nassr a 19 puntos, con los que ocupa la segunda posición en la tabla de la liga saudí, a diferencia de goles del Al Qadsiah, líder de la clasificación.

No obstante, el Al Nassr y el Al Qadsiah podrían retroceder si el Al Hilal o el Al Ittihad logran ganar el clásico que los enfrenta mañana sábado en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.