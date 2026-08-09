«En una forma claramente peor»: José Mourinho critica al nuevo fichaje del Real Madrid

Después de la victoria por 2-1 en el segundo amistoso de los madrileños ante el gran club húngaro Ferencváros Budapest, Mourinho reveló que todavía no estaba en absoluto satisfecho con la condición física de Silva.

«Es de esos a los que, a nivel psicológico, les viene bien no hacer absolutamente nada durante las vacaciones, y ha llegado a la pretemporada en una condición física claramente peor. Tiene que mejorar», comentó el técnico del Real en la televisión del club.

Silva entró ante el Ferencváros al descanso en sustitución de Brahim Díaz. En ese momento, los blancos ya mandaban gracias a un gol del joven Mario Rivas, y Carlos Espi puso el 2-0 en el minuto 49. El tanto del Budapest lo marcó Kenan Kodro.

Aun así, Mourinho también tuvo palabras de elogio para Silva. «Es un jugador magnífico, que nos ayuda en la salida de balón cuando juega más retrasado, por ejemplo como mediocentro o interior», elogió Mourinho. «Durante el partido me di cuenta de que le faltaba un poco de fuerza física y lo adelanté a la mediapunta. Ahí también puede jugar. Puede actuar en tres o cuatro posiciones».

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Bernardo Silva deja el Manchester City después de nueve años

Silva, considerado un fichaje absolutamente prioritario para Mourinho, se había incorporado a los madrileños este mismo verano, después de que su contrato con el Manchester City expirara tras nueve años y más de 300 partidos oficiales. En el Real firmó hasta 2028.

Para los blancos, la victoria ante el Ferencváros fue el primer triunfo amistoso de la pretemporada. A comienzos de agosto habían empatado 2-2 contra la Fiorentina. El próximo miércoles (12.08.) les espera otro amistoso ante el Deportivo de La Coruña, antes de visitar al Schalke 04 en otro partido de preparación el domingo siguiente (16.08.).

El estreno oficial de los madrileños llegará el 22 de agosto con un partido fuera de casa ante el Espanyol de Barcelona.