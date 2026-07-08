La FIFA ha dejado al astro francés Michael Oliisi al borde de la suspensión antes del duelo contra Marruecos en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Marruecos se medirá a Francia este jueves en el estadio Gillette de Boston, en el primer partido de cuartos de final.

A 24 horas del encuentro, la emisora francesa «Radio Mont Carlo» confirmó que la FIFA rechazó la apelación de la Federación Francesa para anular la amarilla que Oulissi recibió ante Paraguay.

El jugador ayudó a que los “Gallos” avanzaran a cuartos tras vencer 1-0 a Paraguay el domingo en octavos.

En el minuto 90 vio la amarilla tras tirar de la camiseta de Matías Galarza, aunque las imágenes no mostraron agresión al rostro.

La Federación Francesa de Fútbol esperaba anularla, pero su petición fue rechazada. Así, Oulissi podría perderse las semifinales si Francia avanza y él ve otra amarilla ante Marruecos.

Cabe recordar que este Mundial ya vivió un caso similar y polémico, cuando la FIFA levantó la sanción automática al estadounidense Fularin Balugun tras su expulsión contra Bosnia en dieciseisavos.

Balogun jugó contra Bélgica en octavos, pese a las quejas de las federaciones belga y europea, pero no evitó la goleada por 1-4.