En un vídeo, Messi se burla de los rumores sobre su relación con una periodista argentina

Lionel Messi reavivó la polémica con la periodista argentina Sofía Martínez tras burlarse de ella tras la victoria 3-2 sobre Cabo Verde que clasificó a Argentina a los octavos del Mundial 2026.

Al terminar el encuentro, Messi acudió a la zona de prensa y, al ver a Martínez, sonrió y le dijo: «Después dicen que no te saludo, que te miro o que no te miro… Si te miro, preguntan “¿Por qué la has mirado?”, y si te saludo, “¿Por qué la has saludado?”».

Según el diario argentino «La Nación», el capitán aludió con ironía a los rumores que, desde hace años, especulan sobre su relación con la periodista y que se han reactivado en este Mundial.

Martínez cambió el tema y dijo: «Hablemos de lo que nos gusta, que es nuestro trabajo», y agradeció el gesto a Messi.

Después, la periodista confirmó que el mensaje de Messi buscaba acabar con los rumores: «Son solo especulaciones que surgen de vez en cuando. No tenía que aclarar nada, pero lo hizo para dejar claro que no hay ningún problema».

Ahora Messi se concentra con Argentina para enfrentar a Egipto el martes en octavos.

Los rumores surgieron en el Mundial de Catar

Todo empezó en el Mundial de Catar 2022, cuando Martínez entrevistó a Messi tras la victoria ante Croacia. Las miradas del capitán durante la charla generaron revuelo en redes.

En esa charla, la periodista le dijo que había llegado al corazón de todos los argentinos, y él la miró en silencio varios segundos. La escena se viralizó y desató rumores de un vínculo personal.

La periodista ha desmentido esas especulaciones en varias ocasiones, asegurando que se trató de una mala interpretación y que le parecía «irónico» tener que desmentir rumores infundados.

Nuevos rumores en el Mundial de 2026

En las últimas semanas la historia volvió a circular tras rumores no confirmados que indicaban que se había «prohibido» a los jugadores argentinos conceder entrevistas a Martínez, porque Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, no se sentía cómoda con algunas actitudes de la periodista.

Sin embargo, la propia Rocuzzo desmintió tales versiones y contactó con Martínez para tranquilizarla: «No te preocupes... No prestes atención a lo que dice la gente».

La última broma de Messi sobre el tema pareció confirmar, a su manera, que nada de eso era cierto.