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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En un vídeo, la leyenda marroquí Badou Zaki ya preveía hace 15 años que Bono sería su sucesor

Y. Bounou
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El portero del Al-Hilal acaparó todas las miradas en el Mundial

Rachid Taoussi, leyenda del fútbol marroquí, reveló un secreto sobre Yassine Bounou, portero del Al-Hilal y de los «Leones del Atlas», antes de su éxito internacional.

Esta mañana, Bono llevó a Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Holanda en los penaltis, tras un 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.


En el programa «Nadina» de MBC 1, El Taoussi afirmó: «Fui testigo de su ascenso en la liga marroquí junto a mi amigo Saíd Badou, actual entrenador de porteros de Omán».

Y añadió: «Badou El Zaki me dijo que Bono sería su sucesor, cuando aún era un portero prometedor en el Al-Wedad, antes de fichar por el Atlético de Madrid y la Liga española».

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Bono debutó en el Al-Wedad en 2010, pasó al filial del Atlético en 2012 y luego jugó en Zaragoza, Girona, Sevilla y, actualmente, en Al-Hilal.

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