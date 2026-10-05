A veces se presentó al nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, en su toma de posesión como un mago o incluso un mesías. Había motivos para intuirlo, ahora se sabe: fichar a Klopp y volver de repente a la élite mundial no es tan sencillo. Para tranquilidad general: tampoco fue tan fácil en sus antiguos clubes, Borussia Dortmund y Liverpool. Allí también necesitó tiempo para moldear a su gusto las máquinas de éxito que han quedado en el recuerdo.

El balance de Klopp tras la primera ventana internacional es el siguiente: un empate muy afortunado en Países Bajos, una derrota innecesaria en casa contra Grecia, una victoria solvente ante unos serbios muy débiles y ahora, para cerrar, un 0-0 pese a un claro dominio en Grecia. El pase a cuartos de final de la Nations League está muy lejos. A Julian Nagelsmann, por cierto, eso sí le salió con facilidad en 2024; entonces Alemania acabó cayendo recién en semifinales ante Portugal, el posterior campeón.

Después, sin embargo, el equipo de la DFB con Nagelsmann fue cuesta abajo de forma constante hasta el fiasco del Mundial. En comparación, el combinado se mostró en los primeros cuatro partidos con Klopp más combativo y físico, e incluso dejó alguna que otra tangana. Además, el foco de Klopp en la presión tras pérdida se hizo más evidente partido a partido, lo que nos lleva probablemente a la mayor conclusión de su inicio como seleccionador: en cuanto a nombres, Klopp parece abierto a todo; tácticamente, en cambio, no está dispuesto a negociar.

Para los cuatro partidos convocó a 44 jugadores en dos listas con cierta superposición; 36 de ellos tuvieron minutos, entre ellos diez debutantes. Para el resto de futbolistas alemanes, mientras tanto, la puerta está "de par en par abierta", como insiste Klopp en cada oportunidad. Todos pueden sumarse, ese es el mensaje. Pero quien quiera hacerlo debe saberlo: jugará en el ya probado sistema 4-3-3 de Klopp, con foco en la presión tras pérdida y los ataques rápidos por las bandas.

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Klopp ha cerrado un debate sobre Kimmich y ha abierto otro nuevo

Eso hace especialmente interesante la lucha por un puesto en el centro del campo. En el pasado reciente, el equipo de la DFB solía actuar con un doble pivote. Klopp, en cambio, apuesta por dos interiores y un organizador retrasado. Al principio ocupó esa posición el capitán Joshua Kimmich, a quien Klopp desplazó del lateral derecho al centro en su primer acto como seleccionador. Tras la desafortunada actuación en casa ante Grecia, Kimmich tuvo que marcharse según lo previsto, pero contra su voluntad.

Entonces tomó el relevo Aleksandar Pavlovic, su compañero en el Bayern, y convenció. Los debates sobre el futuro rol de Kimmich eran, por tanto, lógicos, pero Klopp los gestionó solo de forma deficiente e incluso los avivó con algunas declaraciones desenfadadas ("Eso sí se lo puedo decir a Jo: cuanto más se pregunta, menos probable es conseguir lo que uno quiere"). En definitiva, antes de esta ventana internacional Klopp cerró un debate sobre Kimmich (¿lateral derecho o centro del campo?), pero luego provocó uno completamente nuevo (¿se le necesita siquiera?).

Que el primer debate sobre Kimmich no se haya reabierto se debe, mientras tanto, a Philipp Treu. La convocatoria del lateral derecho de 25 años del Friburgo y su papel hasta ahora ya pasa por ser la primera magia de Klopp en el equipo de la DFB. Treu fue el único jugador que estuvo tres veces en el once inicial y siempre dejó actuaciones entre sólidas y buenas. Tiene el potencial para solucionar a largo plazo la eterna posición problemática de Alemania.

Curioso, pero cierto: difícilmente habrá otro jugador con el puesto tan asegurado para el próximo partido internacional en Serbia, el 13 de noviembre, como el debutante Treu. En prácticamente todas las demás posiciones, en cambio, la competencia parece totalmente abierta.

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Equipo de la DFB: mucho donde elegir en el centro del campo, escasez en ataque

Marc-Andre ter Stegen fue declarado por Klopp de antemano como portero titular provisional. Sin embargo, en su única aparición en Ámsterdam, el jugador de 34 años osciló entre el genio y la locura. Jonas Urbig, once años más joven, dejó una mejor impresión en sus dos partidos y no encajó ningún gol. Su problema: en el Bayern solo es suplente.

En la defensa central, los pesos pesados están bajo presión. Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck titubearon contra Países Bajos; en los demás partidos Alemania defendió con más solidez, y sobre todo convencieron Yann Aurel Bisseck y Malick Thiaw.

La competencia en el centro del campo, por su parte, no se limita solo a Kimmich y Pavlovic. Con Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, el actualmente lesionado Jamal Musiala y varios debutantes, entre ellos Bambase Conte, elogiado de forma llamativa por Klopp, el seleccionador también tiene mucho donde elegir en las dos medias posiciones. La resurrección de Wirtz, que atraviesa dificultades en el Liverpool, es el segundo gran logro de Klopp junto al descubrimiento de Treu. En Grecia, el jugador de 23 años incluso ejerció como capitán.

En las bandas, sobre todo el debutante Derry Scherhant presentó su candidatura para tener más minutos. En cambio, la nómina en la punta del ataque parece más bien escasa. Kai Havertz, el referente, tuvo que marcharse lesionado tras una breve aparición contra Países Bajos. Sus sustitutos Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade y Jonathan Burkardt decepcionaron todos.

Es significativo que Alemania, pese a su claro dominio en tres de los cuatro partidos y a un total de 74 disparos, solo lograra tres goles, y además todos marcados por centrocampistas. Las esperanzas en ataque recaen ahora más bien en los ilusionantes delanteros de la sub-21 Paris Brunner y Nicolo Tresoldi. Puede que Klopp también cambie de idea con Deniz Undav, esta vez no convocado.