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KaretsasIMAGO / Matthias Koch
Falko Blöding
Traducido por

«En un primer momento esperábamos algo peor»: el BVB anuncia la baja de Konstantinos Karetsas

Bundesliga
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Sabah FK vs Borussia Dortmund
Liga de Campeones
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas sufrió una lesión ligamentosa en el tobillo, sin más detalles sobre su alcance, ante el Union Berlin y se perderá los próximos partidos del BVB: contra el Sabah en la Liga de Campeones y contra el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. Así lo comunicaron los aurinegros el lunes.

El director general Lars Ricken explicó: «Kos tiene una lesión de ligamentos en el pie. No viajará a Bakú y tampoco podrá jugar contra el Frankfurt el sábado. Es una lástima, por supuesto, pero al principio temimos algo peor al ver las reacciones de sus compañeros».

Karetsas había entrado por Maximilian Beier apenas unos minutos antes (62') en la visita del Borussia al Alte Försterei (0-0) el sábado. El centrocampista ofensivo se lesionó al intentar girarse junto a su propia área para esquivar a Rani Khedira, del Union.

Se torció la pierna y, a todas luces, sentía mucho dolor. Durante la pausa para atenderlo, el capitán del BVB, Nico Schlotterbeck, señaló directamente al banquillo que Karetsas no podía continuar. El jugador abandonó el campo cojeando y apoyado en miembros del cuerpo médico. En su lugar entró en el minuto 70 el joven estadounidense Mathis Albert.

Tras el partido, Khedira, su rival en esa jugada, le deseó una pronta recuperación en Sky: «Espero que no esté de baja demasiado tiempo».

¿Contra quién juega el BVB en las próximas semanas?

Continúan así las semanas difíciles para Karetsas. El nuevo fichaje de 18 años, que había causado sensación tras su traspaso de 30 millones desde el KRC Genk en verano, sigue sin encontrar su mejor forma desde que se desplomó en la Liga de Campeones contra el Villarreal a principios de septiembre.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - Bundesliga 2026/27Getty Images


Su situación volverá a evaluarse después del partido contra el Frankfurt del próximo fin de semana. Después, el Dortmund afrontará dos compromisos difíciles: recibirá en el Signal Iduna Park al Werder Bremen, rival de la Bundesliga, en la Copa de Alemania, y a continuación se medirá al Bayern de Múnich en la liga.

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