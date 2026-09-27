En un partido de "la Edad de Piedra": Zaki tropieza en su debut con Jordania

El marroquí Badou Zaki inició su etapa con la selección de Jordania con un empate 1-1 ante Siria, en el partido amistoso que ambos disputaron la noche del domingo en el estadio Rey Abdalá II en Al Quwaysimah, dentro de los preparativos de las dos selecciones de cara a su participación en la fase final de la Copa Asiática 2027, prevista en Arabia Saudí.

La selección jordana se adelantó en el minuto 38 por medio de Ali Olwan, antes de que la selección siria lograra el empate a través de Jan Mustafa en el minuto 52, de modo que ambos combinados se conformaron con el empate en la primera prueba de Zaki al frente del cuerpo técnico de Jordania.

El encuentro vivió una crisis técnica fuera del terreno de juego, después de que la transmisión televisiva sufriera problemas que provocaron el malestar de los seguidores del partido en las redes sociales, antes de que los canales de beIN Sports dejaran de completar la retransmisión del partido debido a problemas relacionados con la señal de emisión.

Estaba previsto que el partido se retransmitiera a través de beIN Sports junto al canal deportivo jordano, pero la mala calidad de la imagen y los cortes técnicos acompañaron el proceso de transmisión, lo que abrió la puerta a los interrogantes sobre la parte responsable del fallo.

El canal deportivo jordano se apresuró a aclarar su posición, subrayando que los problemas técnicos no procedían de su lado.

En un comunicado señaló: «Pedimos disculpas por los errores técnicos que acompañaron la retransmisión del partido, que se deben a la empresa encargada de la transmisión y contratada por la Federación Jordana de Fútbol».

Y añadió el canal: «Reafirmamos nuestro empeño en ofrecer la retransmisión televisiva con la mejor calidad posible», en un intento de zanjar la polémica que acompañó el proceso de emisión del partido.