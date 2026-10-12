Mortada Mansour, expresidente del Zamalek, dirigió un mensaje contundente a Gawhar Nabil, ministro de Juventud y Deportes de Egipto, en el que reclamó la necesidad de ejercer el control financiero y administrativo sobre los clubes deportivos, subrayando la obligación de separar las relaciones personales de las responsabilidades oficiales y lanzando una serie de acusaciones contra la actual junta directiva del Zamalek.

El mensaje de Mortada Mansour, publicado en su cuenta oficial de Facebook, fue el siguiente:

Gawhar Nabil, señor ministro de Deportes, olvide que Hussein Labib es su amigo y que Hesham Nasr fue su compañero en los campos, y recuerde que el Estado lo colocó en ese alto cargo para que proteja el dinero público y respete la ley del deporte, que rige sus actos y sus decisiones.

El artículo primero le otorga la facultad de supervisión financiera y administrativa sobre los clubes deportivos.

No vemos ni su control administrativo ni el financiero: un comité nombrado por un oficial de Seguridad del Estado llamado Sherif Adel, al que el ministro del Interior Mahmoud Tawfiq expulsó del organismo y de toda la institución policial por su conducta desviada.

El comité de la destrucción perdió terrenos del club por valor de miles de millones. Se apoderó de unos 900 millones de libras procedentes de la venta del terreno de October y los despilfarró. Pidió prestados mil millones de libras a los bancos y los despilfarró.

Destruyó al equipo de fútbol y vendió la columna vertebral de la plantilla, desde Donga y Nasser hasta Hossam y Bezerra.

Provocó que el equipo sufriera 23 prohibiciones de inscripción, dos de ellas disciplinarias.

Le costó a las arcas del club cerca de mil millones de libras en multas por rescindir contratos con jugadores y entrenadores sin ningún motivo ni fundamento legal.

Despilfarró más de 120 millones de libras cuando aceptó que Kahraba pagara una multa de dos millones 600 mil dólares, la cobró en moneda egipcia y aceptó recaudar 70 millones de libras egipcias, y además a plazos, desafiando el fallo del tribunal deportivo.

Dejó marchar a Zizo al Al Ahly gratis, pese a que la oferta saudí superaba los 500 millones de libras.

Perdieron más de 60 títulos.

Destruyeron las instalaciones del club y rellenaron las piscinas.

El histórico club se ha llenado de matones que no son socios, y se han extendido las drogas y el acoso.

Señor ministro, ¿no ha escuchado los gritos de la afición ni de los socios?

¿No ha visto las lágrimas en los ojos de la grandiosa afición del Zamalek?

Por desgracia, cuando yo dirigía el club, la decisión del Estado era que la asistencia no superara los 500 aficionados; ahora se autoriza la entrada de miles de aficionados para apoyar a su equipo, pero es una pena que esta afición fiel y entregada salga de la mayoría de los partidos triste y con los ojos llenos de lágrimas.

En mis tiempos, todos los fondos del club en los bancos y en otras entidades estaban embargados desde 2014; en cambio, a las arcas de este comité han entrado miles de millones.

Señor ministro, esta banda vendió todos los locales situados en los muros del club, que yo había preparado tras largas batallas judiciales, y lo reconoce el tal Labib.

Señor ministro, y todos los comités a sueldo: un consejo para los chicos Hesham Nasr y el hijo de Al Mandouh, que mienten diciendo que dejé el club endeudado, una vez con mil millones y otra con dos mil millones. Si son hombres, saquen los documentos y demuestren esa deuda imaginaria; en cuanto a la mentira, la falta de educación y los intentos de difamarme, mi única respuesta será golpearlos con el zapato en el momento que yo decida.

Me entristece la grandiosa afición del Zamalek en todo el mundo; sus lágrimas son valiosas, señor ministro.

Este mensaje llega después de la derrota del Zamalek en el clásico ante el Al Ahly, ayer domingo por la noche, por 2-0, en la sexta jornada de la Liga Premier egipcia.



