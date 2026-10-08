Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se reunió con los presidentes de las 54 federaciones africanas en Cabo Verde este jueves, y aseguró que la FIFA seguirá invirtiendo en el continente.

Según el diario francés "L'Équipe", el discurso de Infantino tuvo un claro carácter político, ya que llegó meses antes de las elecciones a la presidencia de la FIFA, y después del fracaso de su proyecto de vender una parte de los ingresos de los torneos de la Federación Internacional.

El presidente de la FIFA habló ante los líderes de las federaciones miembros de la CAF, reunidos en un simposio sin precedentes dedicado al futuro del fútbol en el continente.

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El dirigente italo-suizo afirmó: "Como presidente de la FIFA, me enorgullece haber contribuido con ustedes a esta revolución en el fútbol africano durante los últimos 10 años".

Infantino repasó el volumen de las inversiones inyectadas desde su elección en 2016, explicando que el programa "FIFA Forward" ha permitido invertir mil millones de dólares en África durante 10 años, a través de 124 proyectos y otras diversas medidas.

Un intento de seducción

Sin referirse explícitamente a su proyecto de vender una parte de los torneos de la FIFA, al que renunció en julio, Infantino abogó por el diálogo con las federaciones que habían manifestado reservas.

La iniciativa, que incluía en particular los ingresos del Mundial, se había topado con una fuerte oposición en Europa y América del Norte, y había llevado a varias federaciones de ambos continentes a retirar su apoyo a su candidatura a un nuevo mandato en las elecciones previstas para el próximo año.

Infantino dijo: "Cuando se plantean preocupaciones, debemos responder a ellas. En la FIFA siempre lo hacemos con espíritu de diálogo, con los brazos abiertos, el corazón abierto y la mente abierta. Siempre podemos hacerlo mejor".

Elogió el desarrollo del fútbol africano, al considerar la participación de 10 selecciones del continente en el último Mundial como "un éxito para toda África". Y prometió que la FIFA seguirá buscando "los recursos y los aumentos necesarios en la financiación", para permitir que el fútbol africano progrese y alcance "la cima del fútbol mundial".

El presidente de la FIFA también instó a la Confederación Africana a definir sus prioridades, con el fin de continuar reforzando las estructuras del fútbol y las selecciones del continente.

El congreso le dio a Infantino una tribuna estratégica, ya que los presidentes de las 54 federaciones africanas representan más de un cuarto de los votos en las elecciones a la presidencia de la FIFA.



