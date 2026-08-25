En un comunicado oficial: la Federación Saudí de Fútbol anuncia una decisión importante

La Federación Saudí de Fútbol anunció la participación de la selección absoluta de Arabia Saudí en la Copa Oro de la Concacaf 2027, cuyo inicio está previsto para el próximo mes de junio con la participación de 16 selecciones, dentro del programa preparatorio de Arabia Saudí de cara a los próximos compromisos internacionales.

La Federación Saudí explicó, en un comunicado publicado en su sitio oficial, que esta participación representa la segunda presencia consecutiva de la selección en el torneo, después de haber participado por primera vez en la edición de 2025, y subrayó que el objetivo de disputar estas competiciones es medirse ante diversas escuelas futbolísticas, elevar el nivel de preparación técnica y reforzar la experiencia internacional de los jugadores.

El comunicado señaló que la Concacaf anunciará más adelante las ciudades anfitrionas del torneo y los estadios que albergarán los partidos, además del calendario de las competiciones, una vez que se completen las eliminatorias el próximo mes de marzo.

La selección saudí había registrado su primera presencia en la Copa Oro de la Concacaf durante la edición de 2025, y logró clasificarse para los cuartos de final tras ocupar el segundo puesto de su grupo con 4 puntos.

Arabia Saudí inició su andadura con una victoria sobre Haití por un gol a cero, antes de caer ante la selección de Estados Unidos por 1-0, y luego empatar con Trinidad y Tobago por 1-1, asegurándose así el pase a las rondas eliminatorias.

En los cuartos de final, la andadura de la selección saudí llegó a su fin tras la derrota ante la selección de México por dos goles a cero, despidiéndose del torneo después de haber ofrecido una participación que recibió amplios elogios, y ahora se prepara para repetir la experiencia en la edición de 2027 con mayores aspiraciones.

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