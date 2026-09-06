El Inter de Milán anunció la renovación del contrato de su joven delantero Francesco Pio Esposito hasta el 30 de junio de 2032, en un movimiento que refleja la enorme confianza del club en el jugador, pocos días antes del esperado enfrentamiento ante el Real Madrid en el arranque del recorrido del equipo en la Liga de Campeones de Europa.

El Inter reveló, en un breve comunicado oficial, que había alcanzado un acuerdo para prolongar el contrato de Esposito, que estaba previsto que finalizara al término de la temporada actual, de modo que el jugador de 21 años obtiene un nuevo contrato que se extiende por 5 temporadas adicionales, después de haberse convertido rápidamente en uno de los elementos fundamentales de la plantilla del equipo y de la selección italiana.

Según informes periodísticos italianos, el salario del joven delantero experimentará un aumento considerable, hasta situarse en torno a los 2,7 millones de euros anuales, luego de que el jugador recibiera el interés y ofertas de clubes ingleses durante el mercado de fichajes de verano.

Esposito se formó en la academia del Inter antes de disputar dos experiencias en calidad de cedido con el Spezia en la Serie B italiana entre 2023 y 2025, para después debutar con el primer equipo del Nerazzurri en junio de 2025, durante el enfrentamiento ante el Urawa Red Diamonds japonés en el Mundial de Clubes, pocos días antes de cumplir los veinte años.

Desde su debut, Esposito ha participado en 53 partidos en las distintas competiciones, en los que ha marcado 12 goles, y además arrancó como titular en los tres primeros partidos del Inter en la Serie A esta temporada, e inauguró su cuenta goleadora con un tanto ante el Monza.

El joven delantero cuenta con la confianza del entrenador Cristian Chivu, que actualmente se apoya en él en mayor medida que en Marcus Thuram, ante la falta de recuperación total del delantero francés de la lesión que sufrió en el gemelo durante el Mundial.

En el plano internacional, Esposito se ha convertido en uno de los elementos de la selección italiana desde septiembre de 2025, y ha logrado marcar 5 goles en 9 partidos, reforzando así su condición de uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol italiano.

La renovación del contrato de Esposito llega en un momento importante para el Inter, que busca asegurar el futuro de uno de sus talentos más destacados, antes de una prueba europea de máxima exigencia ante el Real Madrid.