El Al-Ahly egipcio emitió un comunicado oficial este miércoles relativo al marroquí Houcine Ammouta, director técnico del primer equipo de fútbol.

Apareció una cuenta verificada en la plataforma "X" con el nombre de Houcine Ammouta, director técnico del Al-Ahly, en la que se publicaron cuestiones técnicas relacionadas con el equipo, lo que generó una amplia polémica.

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Pero el Al-Ahly emitió un comunicado oficial en el que afirmó: "Houcine Ammouta, director técnico del equipo, no posee ninguna cuenta en las redes sociales (Facebook, X, Instagram)".

Y añadió: "Se están tomando las medidas legales frente a las cuentas falsas que le atribuyeron declaraciones que nunca hizo, que aparecieron en cuentas que no le pertenecen y con las que no tiene ninguna relación".







