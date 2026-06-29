En un comunicado contundente, el Chelsea pone en evidencia a Maresca tras su fichaje por el Manchester City

Tras anunciar el Manchester City el fichaje de Enzo Maresca como entrenador hasta 2029, el Chelsea ha emitido un comunicado criticando a su exentrenador.

El Manchester City había anunciado hoy el nombramiento del italiano Enzo Maresca como entrenador por tres temporadas, por lo que permanecerá en el cargo hasta el verano de 2029, en una medida que supone el inicio de una nueva etapa para el club inglés.

Sin embargo, el Chelsea rompió su silencio y, en un comunicado en su web, calificó la temporada 2025-2026 de «muy decepcionante» debido a la agitación causada por la repentina dimisión de Maresca a mitad de curso.

El club londinense explicó que Maresca informó a la directiva desde el otoño pasado de la posibilidad de suceder a Pep Guardiola en el Manchester City al final de la temporada, lo que mostró el fuerte deseo del técnico italiano de asumir ese cargo. a pesar de tener un contrato a largo plazo que no le permitía rescindir de forma unilateral.

En diciembre de 2025 presentó su dimisión de forma inesperada, lo que el club consideró decepcionante, y subrayaba que «su mente y su corazón estaban puestos en otro club y en otra oportunidad», pese a llevar solo un año en el cargo.

El Chelsea no quería cambiar de técnico, pero aceptó la renuncia para preservar la estabilidad del equipo, los jugadores, la afición y el escudo.

Además, anunció un acuerdo confidencial con el City que incluye una indemnización, y otro independiente por el que Maresca pagará al club una compensación no especificada.

El Chelsea cerró el comunicado reafirmando su confianza en Xabi Alonso y destacando sus cualidades técnicas y éticas para liderar al equipo hacia el éxito.

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