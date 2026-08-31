En sustitución de Nasreddine Nabi: el Raja define la identidad de su nuevo entrenador

El club Raja Club Athletic ha resuelto la identidad del nuevo director técnico del primer equipo de fútbol, después de que la directiva decidiera poner fin a la experiencia del entrenador tunecino Nasreddine Nabi, tras días de tensión y desavenencias que marcaron su relación con el director deportivo portugués, Rogério Matias.

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Nabi había presentado su dimisión del cargo, antes de abandonar Marruecos rumbo a Bélgica, ante la falta de un terreno de entendimiento que permitiera su continuidad al frente del cuerpo técnico.

Según una fuente fiable, para el sitio marroquí "Le 360 Sport", la directiva del Raja decidió, tras estudiar una serie de nombres propuestos, elegir al español Paco Jémez para asumir la tarea de dirigir al equipo durante la próxima etapa, en sustitución de Nasreddine Nabi.

El nombre de Jémez había entrado con fuerza en los cálculos del Raja durante las últimas horas, junto al del portugués Paulo Duarte, antes de que la directiva del club se decantara por el técnico español, sobre la base de las propuestas presentadas por Rogério Matias durante sus reuniones con los responsables del club.

Se prevé que Paco Jémez sea presentado oficialmente como nuevo entrenador del Raja Club Athletic mañana martes, en la academia del club.

Paco Jémez tiene 56 años y cuenta con una larga experiencia en el fútbol español, ya que anteriormente dirigió al Rayo Vallecano durante cinco temporadas, además de sus experiencias con Las Palmas, Granada, Córdoba e Ibiza.

Jémez también vivió experiencias fuera de España, las más destacadas con el Cruz Azul mexicano y el Tractor iraní, antes de trabajar durante el año 2026 como asistente del entrenador Nuno Espírito Santo en el West Ham inglés.

La directiva del Raja apuesta por la experiencia del técnico español para reordenar la casa interna del equipo y dirigirlo durante la próxima etapa, en un momento en que el club corre contra el tiempo para cerrar el expediente del entrenador y prepararse para los próximos compromisos.

Con la elección de Paco Jémez, la directiva del Raja pone fin a la polémica que acompañó al futuro de Nasreddine Nabi, para abrir una nueva página en el cuerpo técnico, a la espera del anuncio oficial sobre la designación del entrenador español.

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